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35 минут назад

Опубликовано видео ДТП на МКАД с участием четырех машин

Денис Фьючин

Четыре автомобиля столкнулись сегодня утром на МКАД. Инцидент произошел на внутренней стороне 22-го километра перед пересечением с Каширским шоссе. После столкновения одна из машин загорелась. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», опубликовавший запись с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что легковой автомобиль и «Газель» стояли на аварийке в тот момент, когда в них на полном ходу врезался другой участник дорожного движения. После столкновения одна из машин загорелась. По предварительным данным, погиб водитель малотоннажного грузовика.

К настоящему моменту движение на участке восстановлено.

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