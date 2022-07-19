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22 минуты назад

В российском жилом доме произошел взрыв из-за аэрозоля от насекомых

Lenta.ruиещё 4

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв из-за распыления аэрозоля от насекомых. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Названа причина взрыва в российской пятиэтажке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в результате взрыва никто не пострадал. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже в доме на улице Баумана. Взрыв не повредил несущие конструкции дома.

В МЧС сообщили о взрыве в доме вечером в понедельник, 18 июля. В пятиэтажном доме обрушилась стена, из двух его подъездов были эвакуированы 37 человек, в том числе шестеро детей.

Ранее в квартире на юге Москвы взорвался электросамокат, из-за чего пострадал один человек — он надышался дымом при пожаре. К возгоранию привел взрыв аккумулятора самоката.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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