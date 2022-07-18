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1 час назад

Турист из ОАЭ избил москвичку из-за выбитой из рук шаурмы

Газета.Ru

В Москве 35-летняя местная жительница попала в реанимацию после драки с 46-летним риелтором из ОАЭ, который приехал в столицу на отдых. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Турист из ОАЭ избил москвичку из-за выбитой из рук шаурмы
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел в районе Патриарших прудов. Женщина познакомилась с туристом, после чего они решили продолжить общение в ресторане. Спустя некоторое время между ними произошла ссора, когда они ехали в такси.

В итоге мужчина попросил остановить машину на улице Лесной. Там риелтор пошел за шаурмой, а женщина осталась плакать на остановке. Когда новый знакомый вернулся, то расстроенная москвичка попыталась выбить еду из его рук.

После этого турист избил обидчицу — ее госпитализировали с тупой травмой живота и разрывом мочевого пузыря. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что россиянин пырнул ножом друга за то, что он не поделился шаурмой.

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