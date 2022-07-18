Рэпера OFFMi наказали за постановочный расстрел

Сотрудники правоохранительных органов составили на рэпера OFFMi (Никиту Святковского) административный протокол за мелкое хулиганство — он устроил постановочный расстрел «из-за снижающихся рейтингов». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По его данным, на выходных в социальных сетях появилось видео, на кадры которого попал момент нападения неизвестных стрелков на рэпера после его концерта в Москве. Ролик сразу посчитали постановочным, но полиция все равно устроила проверку. По ее итогам сотрудники правоохранительных органов установили, что никто не совершал выстрелов в OFFMi с мотоцикла, в скорую также не обращались.