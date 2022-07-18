Грибник нашел тело мужчины с перерезанным горлом

В Ленинградской области местный житель, который собирал грибы в лесу, обнаружил закопанное тело мужчины. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации СМИ, инцидент произошел около деревни Коркино Тосненского района. Там неизвестный вырыл яму глубиной более метра и закопал тело, на котором была обнаружена резаная рана шеи.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об убийстве.