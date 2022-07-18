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1 час назад

В Ленобласти грибник нашел тело мужчины с перерезанным горлом в лесу

Газета.Ruиещё 1

В Ленинградской области местный житель, который собирал грибы в лесу, обнаружил закопанное тело мужчины. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Грибник нашел тело мужчины с перерезанным горлом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации СМИ, инцидент произошел около деревни Коркино Тосненского района. Там неизвестный вырыл яму глубиной более метра и закопал тело, на котором была обнаружена резаная рана шеи.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего во время катания на дельталете жителя Тверской области нашли в Селигере.

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