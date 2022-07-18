Появилось видео с разбившимся в Сомали самолетом

В аэропорту сомалийской столицы Могадишо потерпел катастрофу самолет компании Jubba Airways. При аварии обошлось без жертв. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Garowe.

Отмечается, что самолет следовал рейсом Байдабо-Могадишо. На борту воздушного судна находилось 30 человек, все они спасены.

«Самолет потерпел крушение, но все люди спасены», - уточнил источник издания.

В интернете были опубликованы кадры с места крушения. На них пожарные поливают из брандспойта дымящийся корпус перевернувшегося вверх колесами самолета.

На месте катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы, дополняет ТАСС.