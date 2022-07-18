Иностранца задержали за изнасилования в Твери

"В утреннее время 11 июля 2022 года подозреваемый с целью изнасилования напал на женщину на набережной Афанасия Никитина г. Твери, однако не смог довести свое преступления до конца, так как был застигнут прохожими, и скрылся с места преступления", - отметили в пресс-службе.