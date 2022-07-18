Иностранца задержали за изнасилования в Твери

Полиция задержала в Твери 27-летнего гражданина иностранного государства, подозреваемого в совершении как минимум двух преступлений против половой неприкосновенности в отношении местных жительниц. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 132 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера" и "Покушение на изнасилование"). <...> У следствия имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений на территории г. Твери и Тверской области, которые могли остаться неизвестными правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
По версии следствия, утром 7 июля 27-летний гражданин иностранного государства в безлюдном месте на Краснофлотской набережной в Твери напал на потерпевшую, которая гуляла с собакой, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
"В утреннее время 11 июля 2022 года подозреваемый с целью изнасилования напал на женщину на набережной Афанасия Никитина г. Твери, однако не смог довести свое преступления до конца, так как был застигнут прохожими, и скрылся с места преступления", - отметили в пресс-службе.
За совершение каждого из инкриминируемых преступлений подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, добавили в пресс-службе.