ФСИН прокомментировала суицид проректора РТА в СИЗО

Сотрудники УФСИН по Московской области прокомментировали гибель проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова — они пояснили, что признаков насильственной смерти у него не обнаружено. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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18 июля стало известно о самоубийстве Керефова. В оставленной им предсмертной записке он раскаивается в содеянном.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц СИЗО Ногинска из-за самоубийства проректора. Его тело было обнаружено 16 июля в одиночной камере.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также допрошены сотрудники СИЗО. Оттуда изъяты должностные инструкции и постовая ведомость для установления виновных, допустивших смерть заключенного.

8 июля ФСБ раскрыла подробности уголовного дела, фигурантом которого стал проректор. Он, в частности, занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Керефов использовал служебный компьютер и через криптографические интернет-мессенджеры закупал наркотики, вел деловые переговоры с покупателями насчет приобретаемых доз и курировал доставку закладок, осуществляемую курьерами.

Трое сотрудников РТА признались в покупке у Керефова запрещенных веществ для личного потребления. В результате обысков в служебных кабинетах вуза по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории изъято 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости, прекурсоры. Также у них нашли семь миллионов рублей и 31 тысячу долларов.