Директора психоневрологического интерната застрелили на рабочем месте

В селе Яникой Чегемского района Кабардино-Балкарии неизвестный мужчина в маске застрелил директора Республиканского психоневрологического интерната Мурата Балова, а также начальника охраны заведения Барасби Хурзокова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина якобы пришел устраиваться в интернат охранником. Он зашел в рабочий кабинет к руководителю учреждения. Там он достал из сумки огнестрельное оружие, предположительно, охотничий обрез, и застрелил Балова.

На звук выстрела в кабинет вбежал Хурзоков. Стрелок расправился с ним и скрылся с места преступления.

По данным издания, в убийстве подозревают 43-летнего Альберта Мамбетова. В настоящее время он находится в розыске.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ, сообщает ТАСС.