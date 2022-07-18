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1 час назад

Директора психоневрологического интерната застрелили на рабочем месте

Елена Прошина

В селе Яникой Чегемского района Кабардино-Балкарии неизвестный мужчина в маске застрелил директора Республиканского психоневрологического интерната Мурата Балова, а также начальника охраны заведения Барасби Хурзокова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина якобы пришел устраиваться в интернат охранником. Он зашел в рабочий кабинет к руководителю учреждения. Там он достал из сумки огнестрельное оружие, предположительно, охотничий обрез, и застрелил Балова.

На звук выстрела в кабинет вбежал Хурзоков. Стрелок расправился с ним и скрылся с места преступления.

По данным издания, в убийстве подозревают 43-летнего Альберта Мамбетова. В настоящее время он находится в розыске.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ, сообщает ТАСС.

На место убийства 43-летний Альберт Мамбетов из города Чегем приехал на такси. Ведется розыск преступника, дополняют журналисты канала «112».

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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