Предполагаемый убийца директора и сотрудника психоневрологического интерната в Кабардино-Балкарии попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах виден мужчина в камуфляжной форме, который заходит в здание интерната. Он проходит в кабинет директора, через некоторое время туда забегает сотрудник. Оба были застрелены в кабинете директора. После двойного убийства преступник уходит.
Преступление произошло в селе Яникой Чегемского района. Подозреваемый пришел в интернат под предлогом устройства на работу в качестве охранника. Погибшие: 43-летний директор учреждения Мурат Балов и 45-летний начальник охраны Басарби Хурзоков.
В настоящее время идет розыск убийцы, следствие располагает данными о личности подозреваемого.