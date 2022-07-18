Мосгорсуд отклонил апелляцию ректора РАНХиГС Владимира Мау

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу ректора РАНХиГС Владимира Мау на арест. Как сообщает РИА Новости, заседание состоялось 18 июля.
Адвокат обвиняемого Алексей Дудник в жалобе указал, что, по версии следствия, инкриминируемые Мау деяния были совершены в 2018-2020 годах, однако тогда он не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в академию. Защитник просил смягчить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.
Сторона обвинения в лице прокурора возражала, отмечая, что суд первой инстанции учел в полном объеме данные о личности, семейном положении, а каких-либо процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства допущено не было.
Напомним, что Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других лиц.