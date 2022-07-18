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52 минуты назад

Мосгорсуд отклонил апелляцию ректора РАНХиГС Владимира Мау

Никита Бородкин

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу ректора РАНХиГС Владимира Мау на арест. Как сообщает РИА Новости, заседание состоялось 18 июля.

Мосгорсуд отклонил апелляцию ректора РАНХиГС Владимира Мау
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат обвиняемого Алексей Дудник в жалобе указал, что, по версии следствия, инкриминируемые Мау деяния были совершены в 2018-2020 годах, однако тогда он не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в академию. Защитник просил смягчить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

Сторона обвинения в лице прокурора возражала, отмечая, что суд первой инстанции учел в полном объеме данные о личности, семейном положении, а каких-либо процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства допущено не было.

Напомним, что Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других лиц.

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