Мосгорсуд отклонил апелляцию ректора РАНХиГС Владимира Мау

Адвокат обвиняемого Алексей Дудник в жалобе указал, что, по версии следствия, инкриминируемые Мау деяния были совершены в 2018-2020 годах, однако тогда он не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в академию. Защитник просил смягчить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.