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35 минут назад

Мосгорсуд оставил под домашним арестом ректора РАНХиГС

Москва24иещё 6

Домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау признан законным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом ректора РАНХиГС
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Подробнее: https://www.m24.ru/news/sudy/18072022/482540?utm_source=CopyBufАгентство "Москва"/Кирилл Зыков Подробнее: https://www.m24.ru/news/sudy/18072022/482540?utm_source=CopyBuf

"Апелляционную жалобу отклонить", – следует из решения суда.

Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Уточняется, что адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в вуз, в связи с чем адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий. В свою очередь, гособвиинитель отметил, что все данные были учтены судом первой инстанции. Кроме того, никаких процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства не было зафиксировано.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

Происшествия,Владимир Мау,Сергей Зуев,МВД России,РАНХиГС,Мосгорсуд,
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