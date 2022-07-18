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22 минуты назад

Убийство бизнесмена бывшей хозяйкой квартиры попало на видео

Денис Фьючин

В Ачинске пенсионерка убила российского бизнесмена, который купил ее квартиру. В ходе совместной встречи 60-летняя женщина напала на предпринимателя с ножом. Зафиксированные камерой видеонаблюдения кадры опубликованы на странице группы «Я живу в Ачинске» во «ВКонтакте».

На записи видно, как вышедший из автомобиля мужчина делает несколько шагов и падает на асфальт. Знакомый жертвы, пытаясь спастись от нападавшей, отбегает от нее в сторону.

Как уточняет ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, квартира подозреваемой в 2021 году была выставлена на продажу, ее приобрел 44-летний житель Красноярска и позволил какое-то время проживать в ней бывшей владелице. 16 июля 2022 года во время встречи новым хозяином жилища, которая проходила в автомобиле, женщина напала на бизнесмена.

«В дневное время 16 июля 2022 года женщина встретилась с владельцем квартиры, чтобы попросить его позволить ей еще немного времени пожить в квартире. В дальнейшем, женщина, находясь на заднем пассажирском сиденье автомобиля Тойота Камри, двигающегося по проспекту Лапенкова города Ачинска, в результате личных неприязненных отношений, вызванных нежеланием съезжать с квартиры, достала из дамской сумочки, приготовленный заранее кухонный нож, и нанесла им находившемуся на переднем пассажирском сиденье указанного автомобиля мужчине не менее двух ударов в область грудной клетки слева и область шеи слева», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас женщина заключена под стражу.

Происшествия,Криминал,Видео,Следственный комитет,
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