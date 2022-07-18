«В дневное время 16 июля 2022 года женщина встретилась с владельцем квартиры, чтобы попросить его позволить ей еще немного времени пожить в квартире. В дальнейшем, женщина, находясь на заднем пассажирском сиденье автомобиля Тойота Камри, двигающегося по проспекту Лапенкова города Ачинска, в результате личных неприязненных отношений, вызванных нежеланием съезжать с квартиры, достала из дамской сумочки, приготовленный заранее кухонный нож, и нанесла им находившемуся на переднем пассажирском сиденье указанного автомобиля мужчине не менее двух ударов в область грудной клетки слева и область шеи слева», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.