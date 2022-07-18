В Кузбассе в детском лагере закрыли смену из-за отравления детей

"В связи с выявлением детей, находящихся на отдыхе в детском лагере и обратившихся с жалобами на боли в животе, руководством предприятия принято решение о досрочном прекращении третьего сезона. <…> Детям, обратившимся с жалобами на боли в животе, оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра специалистами Роспотребнадзора все отдыхающие на данный момент доставлены домой", - сказали в администрации, не уточнив число пострадавших.