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22 минуты назад

В Кемеровской области в детском лагере закрыли смену из-за отравления детей

ТАССиещё 2

Санаторий "Танай" в Кемеровской области досрочно завершил третий сезон в связи с выявлением инфекции среди отдыхающих детей, сообщили ТАСС в администрации оздоровительного лагеря санатория.

В Кузбассе в детском лагере закрыли смену из-за отравления детей
Фото: tanay42.rutanay42.ru

Telegram-каналы распространили информацию об отравлении 20 детей в лагере при санатории "Танай" в селе Ваганово. Сообщается, что несколько вожатых и дети из разных отрядов пожаловались на тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Руководство приняло решение закрыть смену.

"В связи с выявлением детей, находящихся на отдыхе в детском лагере и обратившихся с жалобами на боли в животе, руководством предприятия принято решение о досрочном прекращении третьего сезона. <…> Детям, обратившимся с жалобами на боли в животе, оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра специалистами Роспотребнадзора все отдыхающие на данный момент доставлены домой", - сказали в администрации, не уточнив число пострадавших.

Там отметили, что руководством лагеря инициирована проверка Роспотребнадзора для выявления очага инфекции, взяты пробы. В ближайшее время пройдет очередная дезинфекция всех помещений и территории курорта. За недопоставленную услугу будет произведен перерасчет.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС уточнили, что проводят проверку этой информации.

Происшествия,Роспотребнадзор,
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