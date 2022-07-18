В Кузбассе в детском лагере закрыли смену из-за отравления детей

Санаторий "Танай" в Кемеровской области досрочно завершил третий сезон в связи с выявлением инфекции среди отдыхающих детей, сообщили ТАСС в администрации оздоровительного лагеря санатория.
Telegram-каналы распространили информацию об отравлении 20 детей в лагере при санатории "Танай" в селе Ваганово. Сообщается, что несколько вожатых и дети из разных отрядов пожаловались на тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Руководство приняло решение закрыть смену.
"В связи с выявлением детей, находящихся на отдыхе в детском лагере и обратившихся с жалобами на боли в животе, руководством предприятия принято решение о досрочном прекращении третьего сезона. <…> Детям, обратившимся с жалобами на боли в животе, оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра специалистами Роспотребнадзора все отдыхающие на данный момент доставлены домой", - сказали в администрации, не уточнив число пострадавших.
Там отметили, что руководством лагеря инициирована проверка Роспотребнадзора для выявления очага инфекции, взяты пробы. В ближайшее время пройдет очередная дезинфекция всех помещений и территории курорта. За недопоставленную услугу будет произведен перерасчет.
В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС уточнили, что проводят проверку этой информации.