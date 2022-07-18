Телефонные мошенники украли миллионы рублей у инженера РАН

Телефонные мошенники, выдав себя за сотрудников банка, похитили в Москве у инженера Научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук почти 2,3 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет агентство городских новостей «Москва».

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По словам источника, 69-летний инженер ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН обратился с заявлением в правоохранительные органы и рассказал, что 14 июля ему позвонили якобы из банка и рассказали, что на его имя пытались оформить кредит.

«Через некоторое время с гражданином связалась еще одна неизвестная, которая в свою очередь представилась как сотрудник Центробанка. Она убедила свою жертву в том, что для противодействия преступникам ему необходимо оформить на себя кредит, а полученные средства перевести якобы на резервный счет», - пояснил правоохранитель.

В итоге инженер выполнил все инструкции звонивших и лишился 2 млн 258 тыс. 900 рублей.