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52 минуты назад

Под Гатчиной упал вертолет с красной звездой

Алиса Селезнёва

Днем в понедельник, 18 июля, в Гатчинском районе Ленинградской области упал вертолет. Об этом сообщает 47news.

По предварительным данным, вертолет упал неподалеку от коттеджного поселка «Горки Лэнд». На фото с места происшествия видно, что на корпус вертолета нанесено изображение красной звезды.

По информации 47news, жертв и пострадавших нет, летчики выжили.

Глава администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк подтвердил информацию об инциденте, но раскрыть детали отказался, отметив, что вертолет не гражданский.

«Самое главное, что жертв нет, пожара тоже не было», - заявил он.

По данным Telegram-канала Mash, упавший вертолет - Ми-8, который принадлежит Росгвардии Северо-Западного военного округа. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

«Mash на Мойке» уточняет, что вертолет «закрутило» из-за сильного ветра. По данным канала, на его борту находились трое.

Накануне, 17 июля, на Камчатке разбился вертолет «Робинсон». Пилот и два пассажира вертолета погибли. СМИ писали, что за штурвалом находился Игорь Малиновский, чемпион мира по биатлону среди юниоров.

Происшествия,Видео,Игорь Малиновский,Росгвардия,
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