В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя ЛНР

Управление ФСБ по Ростовской области выявило завербованного Службой безопасности Украины жителя ЛНР, который прибыл в Россию для сбора сведений о передвижении российской военной техники. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

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"УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", - говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что в 2017-2018 годах гражданин принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе в составе второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики. По возвращению на Украину в 2018 году его завербовали сотрудники 5-го управления департамента контрразведки СБУ и задействовали в целях получения информации социально-политического и военного характера на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Установлено, что выполнить задание в интересах иностранной спецслужбы он не успел.