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41 минуту назад

Автобус с 19 пассажирами на скорости съехал в кювет в российском регионе

Lenta.ru

В Якутии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились 19 пассажиров, пострадали четыре человека. Об этом сообщает ЯСИА.

В Якутии автобус с 19 пассажирами на скорости съехал в кювет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, водитель автобуса не справился с управлением и на скорости съехал в кювет.

В результате происшествия в российском регионе пострадал сам водитель, которого госпитализировали с травмой ноги, а также три пассажира — им назначили амбулаторное лечение.

ЯСИА со ссылкой на региональное ГИБДД уточняет, что за этот год водитель автобуса уже шесть раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, которые шли вдоль дороги.

Происшествия,ГИБДД,
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