Проректор Российской таможенной академии Залим Кеферов, недавно арестованный за продажу наркотиков, покончил с собой в СИЗО №1 города Ногинска. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тело мужчины обнаружили в одиночной камере.

В предсмертной записке Кеферов заявил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, что по информации ФСБ, проректор начал торговать запрещенными веществами в 2020 году через криптографические интернет-мессенджеры. Он закупал их со своего служебного компьютера, а также администрировал в даркнете пять интернет-магазинов. Кеферов договаривался с покупателями о весе и цене доз, способе оплаты, а также координировал курьеров, которые делали закладки с запрещенными веществами.

В результате обысков в служебных кабинетах академии, по месту жительства его сотрудников и в нарколаборатории в доме Кеферова изъяли 62 килограмма мефедрона, 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоры. Также у них обнаружили 7 млн рублей и 31 тысячу долларов наличными.