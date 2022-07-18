ЧП в США: очевидец застрелил убившего троих человек в ТЦ

В городе Гринвуд (штат Индиана, США) мужчина пришел в торговый центр и застрелил трех человек, которые находились на фуд-корте. Как сообщает «Интерфакс», после этого его убил очевидец, у которого при себе оказалось оружие.
Как рассказал начальник местного полицейского управления Джим Исон, мужчина, вооруженный винтовкой, открыл стрельбу в центре Greenwood Park. В общей сложности погибли четыре человека и двое получили ранения.
Столичная полиция Индианаполиса в сотрудничестве с другими ведомствами оказывают местным правоохранителям помощь в расследовании.
Напомним, что 4 июля 36-летний житель канадского города Викториявилль открыл стрельбу из похожего на пистолет пневматического оружия. В результате пять человек получили ранения свинцовыми шариками. Отмечалось, что полиция задержала стрелка, его мотивы неизвестны.