В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
28 минут назад

ЧП в США: очевидец застрелил убившего троих человек в ТЦ

Никита Бородкин

В городе Гринвуд (штат Индиана, США) мужчина пришел в торговый центр и застрелил трех человек, которые находились на фуд-корте. Как сообщает «Интерфакс», после этого его убил очевидец, у которого при себе оказалось оружие.

ЧП в США: очевидец застрелил убившего троих человек в ТЦ
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как рассказал начальник местного полицейского управления Джим Исон, мужчина, вооруженный винтовкой, открыл стрельбу в центре Greenwood Park. В общей сложности погибли четыре человека и двое получили ранения.

Столичная полиция Индианаполиса в сотрудничестве с другими ведомствами оказывают местным правоохранителям помощь в расследовании.

Байден заявил, что "полон решимости" запретить штурмовое оружие в США

Напомним, что 4 июля 36-летний житель канадского города Викториявилль открыл стрельбу из похожего на пистолет пневматического оружия. В результате пять человек получили ранения свинцовыми шариками. Отмечалось, что полиция задержала стрелка, его мотивы неизвестны.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители