ЧП в США: очевидец застрелил убившего троих человек в ТЦ

В городе Гринвуд (штат Индиана, США) мужчина пришел в торговый центр и застрелил трех человек, которые находились на фуд-корте. Как сообщает «Интерфакс», после этого его убил очевидец, у которого при себе оказалось оружие.

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Как рассказал начальник местного полицейского управления Джим Исон, мужчина, вооруженный винтовкой, открыл стрельбу в центре Greenwood Park. В общей сложности погибли четыре человека и двое получили ранения.

Столичная полиция Индианаполиса в сотрудничестве с другими ведомствами оказывают местным правоохранителям помощь в расследовании.