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9 минут назад

Экс-банкира ЦБ обвинили в захвате заложников

Lenta.ruиещё 1

Бывшего топ-менеджер Центробанка Дмитрия Рубинова объявили в международный розыск. Как стало известно «Коммерсанту», он обвиняется в захвате заложников и вымогательстве.

Экс-банкира ЦБ обвинили в захвате заложников
Фото: ТАССТАСС

По мнению правоохранителей, он связан с организацией вымогательства и похищением трех человек, включая двухлетнего ребенка. Во время расследования выяснилось, что данные преступления напрямую связаны с попыткой Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов.

По данным издания, сам экс-банкир находится в настоящее время в Израиле.

До этого его следствие подозревало его в махинациях. Отмечается, что Рубинов был бенефициаром ряда коммерческих банков, а также Центрального страхового общества. Эти финансовые учреждения подозревались в незаконном обналичивании средств. Несмотря на то, что экс-менеджер не значился среди их официальных владельцев, следствие считало, что все сомнительные и противоправные сделки осуществляться в интересах его конечного бенефициара.

Ранее бывшего сотрудника московского банка Сергея Ипатова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Черногории в Россию.

Происшествия,Сергей Ипатов,Центральное Страховое Общество,Коммерсант,Акционерный банк "Таатта",
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