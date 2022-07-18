Не менее четырех человек погибли при стрельбе в ТЦ Индианы

В торговом центре Индианы 17 июля погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Это произошло после того, как вооруженный мужчина начал стрельбу в фуд-корте. Один из граждан застрелил его из собственного оружия в процессе самообороны. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на местную полицию.

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Начальник полицейского управления города Гринвуд Джим Исон заявил, что преступник вошел в торговый центр Greenwood Park с винтовкой и несколькими магазинами патронов. Затем злоумышленник начал стрельбу в фуд-корте.

В результате инцидента погибли четыре человека, еще двое получили ранения.