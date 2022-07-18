Не менее четырех человек погибли при стрельбе в ТЦ Индианы

В торговом центре Индианы 17 июля погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Это произошло после того, как вооруженный мужчина начал стрельбу в фуд-корте. Один из граждан застрелил его из собственного оружия в процессе самообороны. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на местную полицию.
Начальник полицейского управления города Гринвуд Джим Исон заявил, что преступник вошел в торговый центр Greenwood Park с винтовкой и несколькими магазинами патронов. Затем злоумышленник начал стрельбу в фуд-корте.
В результате инцидента погибли четыре человека, еще двое получили ранения.
Отмечается, что в настоящий момент полицейские обыскивают торговый центр в поисках других жертв. Однако они склонны полагать, что стрельба была только в фуд-корте.