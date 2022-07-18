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54 минуты назад

Якутию накрыл дым от природных пожаров в Хабаровском крае

Газета.Ru

Дым от природных пожаров в Хабаровском крае накрыл районы Якутии, в том числе Якутск, сообщают РИА "Новости", ссылаясь на региональный оперштаб.

Якутию накрыл дым от природных пожаров в Хабаровском крае
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

"Сегодня в Якутске и ряде районов наблюдается небольшая задымленность", - говорится в сообщении.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев отметил, что причиной послужил проход шлейфа дыма от природных пожаров в Хабаровском крае через восточные и центральные части Якутии, в частности через Усть-Майский район. С 7 июля из-за сложной пожарной обстановки в Хабаровском крае действует ЧС регионального характера.

Губернатор края Михаил Дегтярев обратился в Рослесхоз с просьбой ввести в регионе режим ЧС федерального уровня в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами.

16 июля из Верхоянского района Якутии эвакуировали более 500 человек из-за подтопления.

Происшествия,Михаил Дегтярев,Рослесхоз,
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