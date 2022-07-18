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32 минуты назад

При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека

Елена Прошина

В аэропорту американского города Норт-Лас-Вегаса в штате Невада столкнулись два самолета. Как минимум четыре человека погибли. Об этом сообщила пожарная служба города, пишет РИА Новости со ссылкой на их Twitter.

При столкновении самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли люди
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, в настоящий момент известно о четырех погибших.

Ранее телеканал Fox3 Now сообщил, что в расследовании инцидента принимают участие Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

По предварительной информации от авиационного управления, одномоторный самолет Piper PA-46 готовился совершить посадку, когда столкнулся с самолетом Cessna 172.

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