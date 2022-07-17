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35 минут назад

В поселке Ворошнево Курской области произошел крупный пожар

Газета.Ruиещё 1

В поселке Ворошнево Курской области загорелось строение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В поселке Курской области произошел крупный пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе уточнили, что площадь возгорания составила около 250 кв. м.

«По предварительной информации, возгорание строения неопределенное. Горят доски, площадь пожара около 250 кв. м, пожарные работают на месте», — говорится в сообщении.

На заправке в казахском городе Алга взорвалась цистерна с газом. В результате огнем уничтожило машину Toyota Camry, погрузочную автотехнику и было разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим ее горением.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сгорел четвертый пассажирский автобус с начала лета. У автобуса выгорел моторный отсек. Для тушения были задействованы две спецмашины и 10 человек личного состава. Из-за пожара на пересечении проспекта Королева и улицы Шаврова возникла пробка.

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