В поселке Курской области произошел крупный пожар

В поселке Ворошнево Курской области загорелось строение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

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В пресс-службе уточнили, что площадь возгорания составила около 250 кв. м.

«По предварительной информации, возгорание строения неопределенное. Горят доски, площадь пожара около 250 кв. м, пожарные работают на месте», — говорится в сообщении.

На заправке в казахском городе Алга взорвалась цистерна с газом. В результате огнем уничтожило машину Toyota Camry, погрузочную автотехнику и было разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим ее горением.