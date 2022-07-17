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3 минуты назад

Экипаж разбившегося в Греции Ан-12 докладывал о пожаре в двигателе

Говорит Москва

В 22:37 украинский военно-транспортный самолёт сообщил, что не сможет проследовать до конечной точки маршрута и вернётся в аэропорт вылета.

Стали известны подробности переговоров экипажа упавшего Ан-12 с диспетчерами
Фото: AP Photo / Giannis PapanikosAP Photo / Giannis Papanikos

Как передаёт греческое Управление гражданской авиации, в 22:42 экипаж доложил диспетчерам о пожаре в одном из двигателей, после чего УГА объявило режим ЧС. В 22:45 с Ан-12 сообщили, что готовятся к экстренной посадке, аэропорт в Кавале разрешил посадку, но через две минуты самолёт пропал с радаров.

Все восемь членов экипажа погибли. Пожарные и военные извлекли тела трех погибших из-под обломков и, предположительно, нашли чёрный ящик, сообщил телеканал Skai.

На борту упавшего в Греции самолёта было более 11 тонн обородунной продукции. Украинский Ан-12 должен был доставить её в Бангладеш, заявил сербский министр обороны Небойша Стефанович.

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