Стали известны подробности переговоров экипажа упавшего Ан-12 с диспетчерами

В 22:37 украинский военно-транспортный самолёт сообщил, что не сможет проследовать до конечной точки маршрута и вернётся в аэропорт вылета.

Фото: AP Photo / Giannis Papanikos AP Photo / Giannis Papanikos

Как передаёт греческое Управление гражданской авиации, в 22:42 экипаж доложил диспетчерам о пожаре в одном из двигателей, после чего УГА объявило режим ЧС. В 22:45 с Ан-12 сообщили, что готовятся к экстренной посадке, аэропорт в Кавале разрешил посадку, но через две минуты самолёт пропал с радаров.

Все восемь членов экипажа погибли. Пожарные и военные извлекли тела трех погибших из-под обломков и, предположительно, нашли чёрный ящик, сообщил телеканал Skai.