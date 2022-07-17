Найден черный ящик Ан-12

Пожарные и военные извлекли тела трех погибших из обломков украинского Ан-12, разбившегося в субботу около города Кавала на севере Греции, и, предположительно, нашли черный ящик. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Skai.

Фото: ТАСС ТАСС

"По словам руководителя подразделения по обезвреживанию боеприпасов, обнаружены тела семи из восьми членов экипажа украинского Ан-12, который разбился в субботу. На данный момент извлечены три тела. Также был найден предмет, который, возможно, является черным ящиком самолета", - сообщил телеканал.

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Он опубликовал фотографию прибора оранжевого цвета с надписью на французском языке "Регистратор полета. Не открывать".

В воскресенье мэр области Пангео Филиппос Анастасиадис сообщил, что работники специального подразделения по борьбе с природными катастрофами работают на месте катастрофы. По словам Анастасиадиса, с помощью дронов удалось обнаружить местонахождение шести из восьми тел, поиски двух других продолжаются.

"Тела членов экипажа будут доставлены для судебно-медицинской экспертизы в Комотини, а после этого будут переданы там дипломатическим представителям Украины в Греции", - сказал мэр.

Около 12 тонн боеприпасов

Самолет, принадлежащий украинской компании, осуществлял в субботу коммерческий транспортный рейс (MEM3032) по маршруту Сербия - Иордания - Бангладеш. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту города Кавала. Над полуостровом Афон борт совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Предполагается, что при снижении он зацепил линию электропередачи. Ан-12 разбился в 40 км от аэропорта Кавалы.

Управление гражданской авиации Греции (УГА) в пресс-релизе подтвердило в воскресенье, что летчик Ан-12 перед крушением в Греции докладывал диспетчерам о пожаре в двигателе номер четыре.

Так как самолет лишь летел над территорией Греции, экипаж не обязан был заявлять груз, который перевозил. По сообщению греческого телеканала ERT из Белграда, министр обороны Сербии Небойша Стефанович информировал в воскресенье, что Ан-12 перевозил 11,5 тонны боеприпасов, которые предназначались для республики Бангладеш.