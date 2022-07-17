Тысячи жителей Тамбова остались без холодной воды

Почти 840 домов различной этажности в Тамбове, в которых проживают более 48,6 тыс. человек, вечером в воскресенье попали в зону отключения водоснабжения из-за прорыва трубы. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, сообщила пресс-служба управления МЧС по Тамбовской области.