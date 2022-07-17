Тысячи жителей Тамбова остались без холодной воды

Почти 840 домов различной этажности в Тамбове, в которых проживают более 48,6 тыс. человек, вечером в воскресенье попали в зону отключения водоснабжения из-за прорыва трубы. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, сообщила пресс-служба управления МЧС по Тамбовской области.
"В 19:00 поступила информация, что в результате прорыва трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм прекращена подача воды жителям западной части Тамбова. В зону отключения попали 838 домов с населением 48 630 человек", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, водоснабжение нарушено на 14 улицах. Ремонтно-восстановительные работы проводит бригада компании "Тамбовские коммунальные системы". О сроке возобновления подачи воды на данный момент не сообщается.