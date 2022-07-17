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15 минут назад

В Греции рассказали о белом веществе на месте катастрофы украинского Ан-12

Елена Прошина

Мэр греческого муниципалитета Пангео Филиппос Анастасиадис заявил в интервью газете «Катимерини», что на месте катастрофы украинского самолета Ан-12 опасные вещества не обнаружены. Об этом пишет ТАСС.

В Греции рассказали о белом веществе на месте катастрофы украинского Ан-12
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Филиппос Анастасиадис рассказал, что военные специалисты провели исследование белого вещества, найденного на месте падения самолета. По их данным, оно не излучает радиацию, а также не является опасным для здоровья биоматериалом.

Чиновник отметил, что представители экстренных служб с помощью дронов ведут поиски погибших членов экипажа. Он уточнил, что в настоящее время удалось найти шесть трупов. Необходимо найти тела еще двух летчиков.

В Греции упал грузовой самолет Ан-12 "Антонов" украинской авиакомпании

По словам Анастасиадиса, саперы занимаются разминированием местности. Воздушное судно перевозило 12 тонн боеприпасов. Во время катастрофы их разбросало на большом расстоянии от обломков самолета.

Представитель пресс-службы Пожарной охраны Яннис Артопиос подтвердил слова мэра об отсутствии радиационной и биологической опасности. Он сказал, что «по результатам расследования никаких опасных материалов на месте крушения самолета обнаружено не было».

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