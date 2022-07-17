В Греции рассказали о белом веществе на месте катастрофы украинского Ан-12

Мэр греческого муниципалитета Пангео Филиппос Анастасиадис заявил в интервью газете «Катимерини», что на месте катастрофы украинского самолета Ан-12 опасные вещества не обнаружены. Об этом пишет ТАСС.

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Филиппос Анастасиадис рассказал, что военные специалисты провели исследование белого вещества, найденного на месте падения самолета. По их данным, оно не излучает радиацию, а также не является опасным для здоровья биоматериалом.

Чиновник отметил, что представители экстренных служб с помощью дронов ведут поиски погибших членов экипажа. Он уточнил, что в настоящее время удалось найти шесть трупов. Необходимо найти тела еще двух летчиков.

По словам Анастасиадиса, саперы занимаются разминированием местности. Воздушное судно перевозило 12 тонн боеприпасов. Во время катастрофы их разбросало на большом расстоянии от обломков самолета.