В Греции рассказали о белом веществе на месте катастрофы украинского Ан-12

Опасные вещества не обнаружены на месте катастрофы украинского самолета Ан-12, разбившегося в субботу вечером на севере Греции в области Пангео близ города Кавала. Об этом заявил в воскресенье мэр Пангео Филиппос Анастасиадис.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, белое вещество неизвестного происхождения, обнаруженное дронами вокруг разбившегося самолета, "не вызывает беспокойства". "Оно не является радиоактивным или биологическим материалом, опасным для здоровья населения. Таков вывод был сделан в результате обследования, проведенного членами специальной междисциплинарной роты ядерной, биологической и химической защиты Министерства национальной обороны Греции, прибывшими из Афин, и это позволяет приступить к сбору тел восьми погибших членов экипажа самолета", - сказал Анастасиадис, слова которого приводит газета Kathimerini.

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Мэр отметил, что сотрудники специального подразделения по борьбе с природными катастрофами уже начали работать на месте катастрофы и пытаются с особой тщательностью собрать останки погибших.

"На данный момент с помощью дронов удалось обнаружить местонахождение шести из восьми тел, поиски двух других продолжаются. Тела членов экипажа будут доставлены для судебно-медицинской экспертизы в Комотини, а после этого будут переданы там дипломатическим представителям Украины в Греции", - сказал Анастасиадис.

По его словам, тем временем группы специалистов по взрывчатым веществам продолжают выполнять сложную задачу по обнаружению боеприпасов, которые разбросаны на большом расстоянии от обломков самолета.

"В ближайшие дни работа специалистов по разминированию будет продолжена, и по этой причине запрет на передвижение транспортных средств и пешеходов в сельской местности в районе населенных пунктов Антифилиппи и Палеохори снят не будет", - сказал мэр.

Он также сообщил, что бригады техников государственной энергетической корпорации и муниципалитета Пангео прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение, так как части населенных пунктов Антифилиппи, Хортокопи и Палеохори остаются без электричества с вечера субботы, имеются проблемы и с водоснабжением этих пунктов. Мэр подчеркнул, что из-за того, что повреждения находятся именно в районе падения самолета, техникам очень сложно подобраться близко. По этой причине они попытаются с помощью генераторов восстановить часть электроснабжения и подачу воды в указанные населенные пункты.

В свою очередь представитель пресс-службы Пожарной охраны Яннис Артопиос в ходе состоявшегося в воскресенье вечером внеочередного брифинга по поводу крушения Ан-12 подтвердил, что "по результатам расследования никаких опасных материалов на месте крушения самолета обнаружено не было". Артопиос также отметил, что "пожарные уже извлекли с места трагедии тело одного из погибших членов экипажа, а также нашли второе".

"Работы продолжаются. Военные и 30 пожарных создают безопасные пути для подхода к месту катастрофы и перевозки останков", - сказал представитель Пожарной охраны.

Около 12 тонн боеприпасов

Самолет, принадлежащий украинской компании, осуществлял в субботу коммерческий транспортный рейс по маршруту Сербия - Иордания - Бангладеш. Греческие СМИ приводят номер рейса - MEM3032 (Meridian Air Cargo). Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту города Кавала. В конце полуострова Афон самолет совершил разворот на 180 градусов, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Предполагается, что при снижении он зацепил линию электропередачи, из-за чего весь район остался без света. Ан-12 разбился в 40 км от аэропорта Кавалы.

В связи с тем, что самолет лишь летел над территорией Греции, он не обязан был заявлять груз, который перевозил. По сообщению греческого телеканала ЭРТ из Белграда, министр обороны Сербии Небойша Стефанович сообщил в воскресенье, что Ан-12 перевозил 11,5 тонны боеприпасов, которые предназначались для республики Бангладеш.