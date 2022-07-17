Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка ВСУ

«Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов», - написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены. На месте сейчас работают оперативные службы