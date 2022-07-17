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1 час назад

Конфликт со стрельбой в Москве попал на видео

Денис Фьючин

В результате конфликта со стрельбой на западе Москвы пострадал 35-летний мужчина, сообщили на официальном сайте ГУ МВД России по столице. Очевидцы сняли видео с места событий. Видеозапись опубликована в интернете.

«В полицию поступила информация, что на улице Крылатская, у входа в парк развлечений "Сказка", с ранением головы лежит мужчина. Незамедлительно информация была передана всем нарядам полиции, работающим в системе единой дислокации. По горячим следам полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в противоправном деянии», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал похожий на пистолет предмет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

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