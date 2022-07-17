Горящую кровлю начали тушить на здании арбитражного суда в Уфе. Об этом сообщается на сайте МЧС по Башкирии.

Данные о том, что на улице Гоголя в Уфе происходит пожар, поступило в воскресенье, 17 июля в 9.39 мск.

«Локализация пожара в 10.03. Ликвидация открытого горения в 10.08», — уточнили в экстренном ведомстве.

По информации МЧС, на месте работали силы и средства МЧС: 39 человек и 11 единиц техники.

В ходе пожара пострадавших не было, эвакуировано три человека. Причина возгорания в здании неизвестна.