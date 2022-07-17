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46 минут назад

В Уфе произошел пожар в здании арбитражного суда

Газета.Ruиещё 1

Горящую кровлю начали тушить на здании арбитражного суда в Уфе. Об этом сообщается на сайте МЧС по Башкирии.

Данные о том, что на улице Гоголя в Уфе происходит пожар, поступило в воскресенье, 17 июля в 9.39 мск.

«Локализация пожара в 10.03. Ликвидация открытого горения в 10.08», — уточнили в экстренном ведомстве.

По информации МЧС, на месте работали силы и средства МЧС: 39 человек и 11 единиц техники.

В ходе пожара пострадавших не было, эвакуировано три человека. Причина возгорания в здании неизвестна.

Ранее один человек погиб при пожаре в наркологии больницы в Конаково Тверской области. По информации агентства, пожар удалось ликвидировать.

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