На востоке КНР перевернулось рыболовецкое судно

Семь человек пропали без вести после того, как рыболовецкое судно перевернулось в воскресенье у восточного побережья КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в акватории города Нинбо восточной провинции Чжэцзян. После того как судно перевернулось, в воде оказались 16 человек.
К настоящему времени уже удалось спасти девять человек, двое из них пострадали и были отправлены в больницу. Остальные семеро пока считаются пропавшими без вести. Операция по их поиску и спасению продолжается.