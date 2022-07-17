На востоке КНР перевернулось рыболовецкое судно

Семь человек пропали без вести после того, как рыболовецкое судно перевернулось в воскресенье у восточного побережья КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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Инцидент произошел в акватории города Нинбо восточной провинции Чжэцзян. После того как судно перевернулось, в воде оказались 16 человек.