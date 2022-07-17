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24 минуты назад

На остановке в Энергодаре обнаружили взрывное устройство

Lenta.ruиещё 4

В Энергодаре Запорожской области на остановке обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

В Энергодаре на остановке нашли самодельное взрывное устройство
Фото: телеграм-канал "РИА Новости"телеграм-канал "РИА Новости"

По его словам, устройство нашли на остановке в центре города, которой пользуются мирные жители. В частности, с нее регулярно уезжают сотрудники Запорожской АЭС, подчеркнул Рогов.

«Все удары стараются наносить по мирным людям, а этой остановкой <…> регулярно <…> пользуются именно сотрудники ЗАЭС», — заявил представитель администрации.

Он уточнил, что правоохранительные органы сразу выехали на место после того, как получили сообщение о находке от местных жителей.

Ранее Рогов обратился к властям Киева с просьбой остановить оккупацию областного центра и вывести войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Запорожья. По его словам, в настоящее время разрабатывается план для освобождения города с минимальными потерями и разрушениями инфраструктуры.

Происшествия,В мире,Владимир Рогов,
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