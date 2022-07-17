На востоке Москвы произошла стрельба

16 июля в Москве повздорили две компании отдыхающих. Инцидент произошел в бильярдной на востоке города, сообщают «Известия».

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Потасовка продолжилась на улице. Один из дебоширов выстрелил в оппонента. Раненый был госпитализирован.

Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение в области грудной клетки, правого плеча и правого бедра.

В этот же день стало известно о стрельбе на западе Москвы: мужчину с ранением головы обнаружили на улице Крылатская у входа в парк. По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека. По данному факту завели дело по статье «Покушение на убийство.