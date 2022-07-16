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33 минуты назад

Семья с ребёнком пропала после катания на лодке в Пермском крае

News.ru

Семья из трёх человек, в том числе ребёнок, пропала после катания на лодке по реке Чусовой в Пермском крае. Об этом сообщает областной СКР.

Семья с ребенком пропала после катания на лодке под Пермью
Фото: perm.sledcom.ruperm.sledcom.ru

Следственными органами следственного управления СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту исчезновения на реке мужчины, его супруги и их ребёнка, — говорится в сообщении областного ведомства.

По предварительным данным, семья во время катания на лодке оказалась в воде. После этого они пропали. На данный момент ведутся поиски людей. Следователи осматривают место происшествии и опрашивают очевидцев.

Ранее сегодня в Москве погибли под колёсами электрички мужчина и женщина. В момент приближения поезда оба находились на путях и пытались забраться на платформу.

Происшествия,Следственный комитет,
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