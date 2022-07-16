Российскую велогонщицу Дарью Климову сбил автомобиль

"В скором времени меня выпишут из больницы на волю. Этот сезон я завершила, вернусь уже в следующем", - написала она, отметив, что идет на поправку.

Также спортсменка отметила, что ей уже удается вставать с больничной койки. Климова является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы по велотреку в мэдисоне.

Ранее известный иранский боксер Реза Морадхани оказался частично парализован после того, как заступился за свою супругу перед полицией нравов. Инцидент произошел в конце апреля, когда спортсмен гулял со своей женой. К паре подошли представители полиции нравов, сделав женщине замечание из-за того, что она неправильно носила хиджаб. Морадхани попытался вступиться за возлюбленную, но страж порядка применил оружие, выстрелив в боксера четыре раза.