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48 минут назад

Российскую велогонщицу Дарью Климову сбил автомобиль

Газета.Ru

Российская велогонщица Дарья Климова рассказала в соцсетях, что в Тюмени ее сбил автомобиль.

Российскую велогонщицу Дарью Климову сбил автомобиль
Фото: Jasper Jacobs/Global Look PressJasper Jacobs/Global Look Press

"В скором времени меня выпишут из больницы на волю. Этот сезон я завершила, вернусь уже в следующем", - написала она, отметив, что идет на поправку.

Также спортсменка отметила, что ей уже удается вставать с больничной койки. Климова является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы по велотреку в мэдисоне.

На Европейских играх 2019 года она заняла третье место в этой дисциплине.

Ранее известный иранский боксер Реза Морадхани оказался частично парализован после того, как заступился за свою супругу перед полицией нравов. Инцидент произошел в конце апреля, когда спортсмен гулял со своей женой. К паре подошли представители полиции нравов, сделав женщине замечание из-за того, что она неправильно носила хиджаб. Морадхани попытался вступиться за возлюбленную, но страж порядка применил оружие, выстрелив в боксера четыре раза.

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