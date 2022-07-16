Девушек пытались вывезти из Москвы под видом кастинга популярного шоу

Мошенники предприняли неудачную попытку вывезти из Москвы группу молодых девушек под видом кастинга для популярного шоу «Холостяк». Полиция начала расследование действий аферистов. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Отмечается, что злоумышленники распространяли на Арбате рекламные листовки о мнимом наборе на новый сезон шоу, а также призывали в соцсетях к участию в закрытом мероприятии. Оно должно было пройти неподалеку от метро «Медведково».
О сборе столичных красавиц для участия в шоу случайно узнала служба безопасности телеканала ТНТ, на котором выходит «Холостяк». Сотрудники вызвали полицию и направились к месту мнимого кастинга.
В настоящее время ведутся следственные действия. Правоохранительные органы выясняют, «куда и зачем [мошенники] планировали отвезти девушек»
В пресс-службе телеканала подчеркнули, что информация о проектах размещается исключительно на сайте ТНТ, кастинги проходят «без нарушений личных прав и границ» участников.