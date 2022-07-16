Раскрыты подробности драки со стрельбой в Москве

Стали известны подробности драки со стрельбой в Москве, возле парка «Сказка». Рассказ очевидца передает «Лента.ру».

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«Когда я выходил из парка, увидел, что какие-то люди быстро шли к парковке. В это время мужчина, который впоследствии стал жертвой, прошел мимо меня и шел целенаправленно к ним», - поведал свидетель.

По его словам, вслед за этим завязалась драка с беготней вокруг машин. Затем прозвучал первый выстрел. Всего их было три или четыре.

Свидетель полагает, что мужчина, в которого попали, был охранником. После выстрела он упал, а нападавший стал бить его ногами.

Был еще третий мужчина, который принимал участие в драке и избивал охранника. После выстрелов он побежал к парковке, сел в иномарку бизнес-класса, выехал на дорогу и ждал, «пока его друг закончит».

«А тот поглумился и спокойной походкой пошел мимо всех нас и машин. Потом он сел в авто, и они уехали», - сообщил свидетель.

Он добавил, что скорая и полиция прибыли быстро - через 5-7 минут. Охранник остался лежать на дороге, но было видно, что он жив.