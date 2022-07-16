Экстренная посадка самолета обесточила две российские деревни

В Рязанской области легкомоторный самолёт «Бекас» повредил линию электропередач и совершил жесткую посадку. Пилот и пассажир не пострадали. Два населённых пункта остались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.