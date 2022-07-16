Экстренная посадка самолета обесточила две российские деревни

В Рязанской области легкомоторный самолёт «Бекас» повредил линию электропередач и совершил жесткую посадку. Пилот и пассажир не пострадали. Два населённых пункта остались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Инцидент произошел в 5 км от деревни Моньясово.
«Сегодня во время полёта у воздушного судна марки Бекас упало давление в двигателе. Пилот самолёта принял решение осуществить экстренную посадку на автомобильную дорогу в районе деревни Моньясово Спасского района Рязанской области, однако при снижении задел линии электропередач», - говорится в сообщении следователей.
На борту находились два человека — пилот и пассажир. Они отказались от медицинской помощи. Воздушное судно получило незначительные повреждения.
Следователи начали проверку инцидента.
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