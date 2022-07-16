В Москве произошла стрельба возле парка, ранен человек

На западе Москвы произошла стрельба, ранен один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео, снятое очевидцами. В кадре виадук, под которым стоит черная иномарка с открытым багажником. Вокруг нее за мужчиной в костюме бегает с пистолетом мужчина в джинсах и рубашке. Звучат выстрелы.

Издание «МВД Медиа» сообщает, что инцидент произошел на улице Крылатская, у входа в парк.

Между мужчинами возник конфликт. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов. Пострадавший, 35-летний мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение. У него ранение головы.

Сообщается, что полиция уже задержала двух подозреваемых по горячим следам. У них изъят пистолет.