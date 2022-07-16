В Рязанской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна находились два человека. Никто из них не пострадал.

Снятые очевидцами кадры с места происшествия публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, что самолет стоит возле дороги.