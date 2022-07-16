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1 час назад

Опубликовано видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета под Рязанью

Денис Фьючин

В Рязанской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна находились два человека. Никто из них не пострадал.

Снятые очевидцами кадры с места происшествия публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, что самолет стоит возле дороги.

По предварительным данным, при заходе на посадку легкомоторное судно задело ЛЭП. Из-за повреждений на линии два населенных пункта в области остались без электричества. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Происшествия,Видео,
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