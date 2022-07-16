На Камчатке пропал вертолет с известным биатлонистом за штурвалом

На Камчатке пропал частный легкий вертолет Robinson. Он следовал из долины Узон в село Мильково. На его борту могли находиться три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.
Источник предположил, что борт не вышел на связь, так как во время полета потерпел крушение. Возможно также, что пилот был вынужден совершить вынужденную посадку.
Отмечается, что поиски пропавшего вертолета «начнутся с наступлением на Камчатке светлого времени суток. В них планируется задействовать самолет Ан-26 Росавиации».
В мессенджерах появилась информации о личности пилота пропавшего воздушного судна. Это известный российский биатлонист Игорь Малиновский, пишет Telegram-канал «112».
По данным издания, отец 25-летнего спортсмена является владельцем авиакомпании «Взлет», и, соответственно, хозяином исчезнувшего вертолета.
Ранее сообщалось, что частный Robinson R-44 найден в Хакасии. При крушении пилот остался в живых и смог подать сигнал бедствия.