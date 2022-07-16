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26 минут назад

На Камчатке пропал вертолет с известным российским биатлонистом на борту

Майк Габриелян

На Камчатке пропал частный легкий вертолет Robinson. Он следовал из долины Узон в село Мильково. На его борту могли находиться три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

На Камчатке пропал вертолет с известным биатлонистом за штурвалом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник предположил, что борт не вышел на связь, так как во время полета потерпел крушение. Возможно также, что пилот был вынужден совершить вынужденную посадку.

Отмечается, что поиски пропавшего вертолета «начнутся с наступлением на Камчатке светлого времени суток. В них планируется задействовать самолет Ан-26 Росавиации».

В мессенджерах появилась информации о личности пилота пропавшего воздушного судна. Это известный российский биатлонист Игорь Малиновский, пишет Telegram-канал «112».

По данным издания, отец 25-летнего спортсмена является владельцем авиакомпании «Взлет», и, соответственно, хозяином исчезнувшего вертолета.

Ранее сообщалось, что частный Robinson R-44 найден в Хакасии. При крушении пилот остался в живых и смог подать сигнал бедствия.

Происшествия,Игорь Малиновский,Росавиация,
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