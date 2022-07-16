Следователи проводят осмотр легкомоторного самолета Ан-2, который потерпел крушение в Краснодарском крае. Следственный комитет России (СКР) показал видео с воздушным судном.

На кадрах виден поврежденный самолет, лежащий среди поломанных деревьев.

С места происшествия следователи изъяли образцы топлива, которые направили на экспертизы. В СКР заявили, что рассматриваются несколько версий ЧП, основная связана с ошибкой пилотирования и технической неисправностью самолета.