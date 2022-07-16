В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 на Кубани с двумя погибшими

Lenta.ru

Следователи проводят осмотр легкомоторного самолета Ан-2, который потерпел крушение в Краснодарском крае. Следственный комитет России (СКР) показал видео с воздушным судном.

На кадрах виден поврежденный самолет, лежащий среди поломанных деревьев.

С места происшествия следователи изъяли образцы топлива, которые направили на экспертизы. В СКР заявили, что рассматриваются несколько версий ЧП, основная связана с ошибкой пилотирования и технической неисправностью самолета.

Ранее 16 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела после крушения Ан-2 на Кубани. По данным следствия, вечером 15 июля при заходе на посадку Ан-2, под управлением пилота 1963 года рождения, задел линии электропередач. В результате судно упало. Пилот и пассажир 1951 года рождения погибли.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители