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1 час назад

Полицейские в Китае раскрыли преступление с помощью комара

Деловая газета "Взгляд"

Полицейские округа Фучжоу (провинция Фуцзянь, Китай) смогли найти и арестовать грабителя с помощью убитого комара, пишет газета Global Times.

Полицейские в Китае раскрыли преступление с помощью комара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время осмотра ограбленной квартиры полицейские заметили, что преступник поужинал в ней, переночевал, позавтракал и ушел с похищенными вещами. Также на стене они увидели пятно крови, оставленное раздавленным комаром, который успел полакомиться грабителем, пока тот находился в квартире, передает «Ридус».

Сообщается, что офицеры решили отправить кровь на анализ ДНК, и вскоре результаты теста показали, что кровь принадлежала местному жителю по фамилии Чай, у которого было весьма богатое криминальное прошлое. Через 19 дней после ограбления подозреваемый был доставлен в участок на допрос.

Он признался, что взломал и ограбил квартиру, где прихлопнул комара, а также сообщил, что виновен еще в трех кражах со взломом, в которых он был подозреваемым. В настоящее время Чай находится под стражей в ожидании суда.

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