Полицейские в Китае раскрыли преступление с помощью комара

Полицейские округа Фучжоу (провинция Фуцзянь, Китай) смогли найти и арестовать грабителя с помощью убитого комара, пишет газета Global Times.

Во время осмотра ограбленной квартиры полицейские заметили, что преступник поужинал в ней, переночевал, позавтракал и ушел с похищенными вещами. Также на стене они увидели пятно крови, оставленное раздавленным комаром, который успел полакомиться грабителем, пока тот находился в квартире, передает «Ридус».

Сообщается, что офицеры решили отправить кровь на анализ ДНК, и вскоре результаты теста показали, что кровь принадлежала местному жителю по фамилии Чай, у которого было весьма богатое криминальное прошлое. Через 19 дней после ограбления подозреваемый был доставлен в участок на допрос.