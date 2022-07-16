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9 минут назад

Причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай

Майк Габриелян

Стала известна причина смерти Иваны Трамп – первой супруги экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка.

Женщина погибла в результате несчастного случая. Ее тело нашли у лестницы на первом этаже квартиры в Нью-Йорке. Следователи считают, что она упала с лестницы и получила тяжелые травмы. Эту версию уже подтвердил главный судмедэксперт города.

Он рассказал, что причиной ее смерти стали тупые травмы туловища, полученные в результате падения. По его словам, «смерть наступила в результате несчастного случая и не вызывает подозрений».

Бывший президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке. Ей было 73 года.

Появились подробности смерти бывшей жены Трампа

Чехословацко-австрийская предпринимательница и фотомодель Ивана Трамп была первой женой Дональда Трампа. Они прожили вместе 15 лет — с 1977 по 1992 год. У них трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.

«Наша мать была невероятной женщиной: сильной бизнесвумен, спортсменкой мирового класса, ослепительной красавицей, заботливой матерью и другом», — говорится в заявлении семьи.

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