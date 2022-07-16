Появилось видео с места расстрела семьи в Новошахтинске

«Ранее в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домовладений, расположенных в городе Новошахтинске, тел четырех человек с огнестрельными ранениями, один из которых малолетний ребенок. Еще один ребенок с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение», – отмечается в сообщении ведомства.