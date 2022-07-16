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13 минут назад

Появилось видео с места расстрела семьи в Новошахтинске

Денис Фьючин

Подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске Ростовской области задержан. Им оказался 36-летний местный житель. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России, обнародовавший кадры с места происшествия.

«Ранее в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домовладений, расположенных в городе Новошахтинске, тел четырех человек с огнестрельными ранениями, один из которых малолетний ребенок. Еще один ребенок с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение», – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что жертвами расправы стали мужчина, его бывшая сожительница и их ребенок, а также сестра женщины. Еще один ребенок был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а,в» ч.2 ст. 105 УК РФ ( убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Задержанный мужчина в ближайшее время будет доставлен на допрос.

Происшествия,Криминал,Видео,Следственный комитет,
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