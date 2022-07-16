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9 минут назад

Подозреваемого в убийстве семьи под Ростовом нашли в лесу

Майк Габриелян

Задержан подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек в Ростовской области. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Ростовской области.

Подозреваемого в убийстве семьи под Ростовом нашли в лесу
Фото: ТАССТАСС

«Задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель. В ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах совершенного преступления», - сказано в сообщении следователей.

Накануне в одно из домов Новошахтинска нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Среди них было тело малолетнего ребенка. Еще один ребенок с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.

Семью из пяти человек расстреляли под Ростовом

Telegram-канал 112 публикует фото подозреваемого. По его данным, это Денис М. На фотографии он снят вместе с убитой Ольгой К.

После убийства подозреваемый сел в автомобиль и заехал в лес. Он оставался там до 4 утра, когда его обнаружили полицейские.

Telegram-канал Don Mash пишет, что между Денисом М. и убитым главой семьи был конфликт на почве супружеской измены.

Происшествия,Следственный комитет,
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