Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Ростовом

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.
"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в городе Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следователи допросят мужчину об обстоятельствах совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.