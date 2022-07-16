Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Ростовом

"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в городе Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель", - говорится в сообщении.