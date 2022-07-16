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43 минуты назад

Задержан подозреваемый в убийстве четырех человек в Новошахтинске

ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Ростовом
Фото: ТАССТАСС

"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в городе Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи допросят мужчину об обстоятельствах совершенного преступления.

Семью из пяти человек расстреляли под Ростовом

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Происшествия,Следственный комитет,
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